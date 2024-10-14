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Махиня анонсировал проведение Кубка мэра по дзюдо в Томске в 2025 году

Махиня анонсировал проведение Кубка мэра по дзюдо в Томске в 2025 году

Мэр Томска Дмитрий Махиня объявил о планах провести в следующем году в городе Кубок мэра по дзюдо. Об этом решении было объявлено во время Всероссийских соревнований по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет на площадке спортивного комплекса "Гармония".

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