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Самарская область начинает работу над программой развития до 2029 года

Самарская область начинает работу над программой развития до 2029 года

В Самарской области началась работа над проектом социально-экономического развития региона на ближайшие пять лет.

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