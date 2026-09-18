A calm positive close E-mini S&P 500 Futures CME_MINI_DL:ES1! DanGramza The structure in the daily chart of the S&P 500 implies a calm market with a positive close going into the weekend.
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