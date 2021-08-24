Темы дня

122 139 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Курбатов
    Не надо вводить в заблуждение насчёт большинства у КПРФ: оно не позволяло принимать законы, и ЕР (как там тогда она н...Иосиф Виссарионов...
  • Владимир Щербина
    Ты чего вцепился в это "малозначительные" ? Уточнил же вроде. Чё, не в курсе сколько народу в России просто так, вали...Обречённые старик...
  • Аркадий Цыганов
    Автору тысячи две лет и всё помнит хорошо и всё то знает. Д... л что ли? Кто и на чьи деньги против России?Об иностранных аг...

О жалкой попытке реабилитироваться

О жалкой попытке реабилитироваться

Фото © Reuters.После того, как весь мир облетели драматичные и трагичные кадры полного хаоса в кабульском аэропорту периода героической эвакуации американских военных из Афганистана, удар по имиджу «самой мощной армии мира» был нанесён страшный.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх