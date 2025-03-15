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Царьград

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США предлагают перемирие: в Кремле обсуждают нюансы и последствия

США предлагают перемирие: в Кремле обсуждают нюансы и последствия

Александр Меркурис анализирует реакцию Москвы на предложение США о прекращении огня. Российская сторона выразила обеспокоенность на фоне прошлых неудач Минских и Стамбульских соглашений.

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