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Konkola Copper Mines заключила контракт с NERIN на завод за 498 млн долларов

Konkola Copper Mines заключила контракт с NERIN на завод за 498 млн долларов

Konkola Copper Mines (KCM) — предприятие индийской группы Vedanta — подписала контракт стоимостью 498 млн долларов с китайской NERIN Engineering на строительство завода по извлечению меди из накопленных хвостов в Чинголе, в меднорудном поясе Замбии.

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