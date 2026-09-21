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Поддельный документ выдал разыскиваемого россиянина в порту Греции

Поддельный документ выдал разыскиваемого россиянина в порту Греции

39-летнего гражданина РФ задержали в городе Игуменица (Греция) при проверке во внешнем порту .

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