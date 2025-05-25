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Сенатор Клишас напомнил, что в России пенсии гарантированы Конституцией

Сенатор Клишас напомнил, что в России пенсии гарантированы Конституцией

Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в своем Telegram-канале выступил с заявлением, что социальное обеспечение граждан РФ гарантировано Конституцией.

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