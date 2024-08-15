На Украине усилят ответственность за отказ от принудительной эвакуации из прифррнтовых районов

Украинский Кабмин по требованию военных разрабатывает ряд «безотлагательных» изменений к нормам действующего законодательства, которым предусматривается усиление ответственности при отказе гражданского населения прифронтовых зон от принудительной эвакуации.
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