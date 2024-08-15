Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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На Украине усилят ответственность за отказ от принудительной эвакуации из прифррнтовых районов

На Украине усилят ответственность за отказ от принудительной эвакуации из прифррнтовых районов

Украинский Кабмин по требованию военных  разрабатывает ряд «безотлагательных» изменений к нормам действующего законодательства, которым предусматривается усиление ответственности при отказе гражданского населения прифронтовых зон от принудительной эвакуации.

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