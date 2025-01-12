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"На третий день начали собираться": Живущая в США сибирячка рассказала о пожарах в Лос-Анджелесе

"На третий день начали собираться": Живущая в США сибирячка рассказала о пожарах в Лос-Анджелесе

По словам уроженки Новосибирска, дом, в котором она живёт, пока удалось защитить от огненной стихии.В Калифорнии уже несколько дней бушуют лесные пожары, в результате которых были уничтожены сотни домов и погибли люди – сообщается о как минимум 16 жертвах.

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