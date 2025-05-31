Стюард British Airways танцевал обнаженным в туалете бизнес-класса

www.globallookpress.com/Bernd WeiÃŸbrod/dpa Члены экипажа самолета авиакомпании British Airways застали стюарда, танцующего полностью обнаженным в туалете бизнес-класса во время рейса из Сан-Франциско в Лондон.
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