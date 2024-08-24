Бронетранспортёры BOV на Украине: первая потеря Словенские БТР BOV на пути к Украине. Фото 24ur.comС 2022 г.
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Бронетранспортёры BOV на Украине: первая потеря Словенские БТР BOV на пути к Украине. Фото 24ur.comС 2022 г.
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