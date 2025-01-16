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“Дэвид Линч оказал огромное влияние на мою работу” – Сэм Лейк почтил память ...

“Дэвид Линч оказал огромное влияние на мою работу” – Сэм Лейк почтил память ...

“Дэвид Линч оказал огромное влияние на мою работу” – Сэм Лейк почтил память легендарного режиссёраВчера стало известно о кончине известного режиссёра Дэвида Линча, работы которого вдохновили в том числе разработчиков видеоигр.

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