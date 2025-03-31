Некоторые уверены: пьесы А. П. Чехова абсолютно незрелищны, значит, не могут быть интересны для кино и зрителя.
"Чайка"
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Некоторые уверены: пьесы А. П. Чехова абсолютно незрелищны, значит, не могут быть интересны для кино и зрителя.
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