Суд отменил оправдательный приговор главы района Олега Конюка

В мае 2024 года судебная коллегия по административным делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции рассмотрела кассационное представление прокурора Новосибирской области на решение Барабинского районного суда от 10 ноября 2023 года.
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