Варшава завершает переговоры по контролю украинского зерна в порту Литвы

Варшава и Вильнюс завершают переговоры о переводе контрольных процедур зерна с Украины в литовский порт с польско-украинской границы, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Роберта Телуса.
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