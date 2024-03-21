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ИЗВЕСТИЯ iz

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Правительство поддержало направление подростков в спецучреждения за хулиганство

Правительство поддержало направление подростков в спецучреждения за хулиганство

Правительство РФ поддержало с условием доработки законопроект о расширении перечня несовершеннолетних, которых смогут отправлять в специализированные центры за ряд правонарушений, выяснили «Известия» (отзыв кабмина есть в распоряжении издания).

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