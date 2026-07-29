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Царьград

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"Народ должен знать этих "героев". Русские бурно отреагировали на расследования ФАС из-за цен на бензин

"Народ должен знать этих "героев". Русские бурно отреагировали на расследования ФАС из-за цен на бензин

После резкого роста цен ФАС начала расследования.Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила несколько дел по признакам необоснованного повышения цен на бензин и дизельное топливо в ряде регионов страны.

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