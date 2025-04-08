Нацистов загнали в котел спиртзавода: Карта специальной военной операции на Украине на 8 апреля 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваСерьёзный прорыв произошёл в Курской области: российские войска фактически завершили зачистку одного из последних населённых пунктов, временно находившихся под контролем ВСУ.