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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жамнов о Мальцеве: «Ему интереснее играть в «Спартаке», чем в фарм-клубе, думаю. Мы в контакте с его агентом»

– Вы в контакте с Михаилом Мальцевым, на которого тоже имеете права? Он подписал контракт с «Лос-Анджелесом», но снова был отправлен в АХЛ.

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