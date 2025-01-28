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Татьяна Монтян: «Грантоеды в панике»: где теперь харчеваться без финансирования от США?

Решение Трампа и его команды перекрыть финансирование грантовым организациям по всему миру уже дало свои плоды: у украинских грантоедов чистая паника в духе классического «А где ж мы теперь будем харчеваться?».

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