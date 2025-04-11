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Закон, порядок, государство

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Владимир Колокольцев наградил псковских полицейских, которые спасли провалившихся под лед рыбаков

 «Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев наградил сотрудников МО МВД России «Невельский» Псковской области – начальника отдела уголовного розыска старшего лейтенанта полиции Максима Попова и оперуполномоченного отдела уголовного розыска старшего лейтенанта полиции Максима Михайлова – медалями МВД России «За смелость во имя спасения».

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