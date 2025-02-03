Въезд на новую парковку будет по парковочным билетам — рассказываем, как получить

Новая автостоянка заработала в Петербурге на Конюшенной площади с 31 января. Пока парковка работает в тестовом режиме, въезд на нее осуществляется только по парковочным билетам, которые нужно получить непосредственно перед шлагбаумом, при выезде с парковки потребуется отсканировать QR-код.