В жизнь офисного планктона Данилы Рассомахина вторгся бывший одноклассник Александр Якин

Начались съемки 16-серийной комедии под рабочим названием «Кукушкин». Главные роли в сериале ТНТ и Good Story Media играют Данила Рассомахин, Александр Якин и Дарья Руденок, а компанию им составят Наталья Иглина и Артем Осипов, уточняет пресс-служба телеканала.