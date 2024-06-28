В жизнь офисного планктона Данилы Рассомахина вторгся бывший одноклассник Александр Якин

Начались съемки 16-серийной комедии под рабочим названием «Кукушкин». Главные роли в сериале ТНТ и Good Story Media играют Данила Рассомахин, Александр Якин и Дарья Руденок, а компанию им составят Наталья Иглина и Артем Осипов, уточняет пресс-служба телеканала.
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