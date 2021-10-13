smi.today

1 645 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Сергеевич Кончеев
    Все-так решил пояснить, почем Саакашвили - Великий Человек. Этот человек, будучи президентом Грузии, превратил страну...Саакашвили расска...
  • Александр Сергеевич Кончеев
    Саакашвили, без всяких сомнений, Великий Человек. Ни одному человеку в мире не удалось сделать то, что сделал он. Это...Саакашвили расска...
  • Vasil Cornev
    За такие вещи , с ВСУ надо шкуры с живых сдирать!Украина потребова...

Кумэйл Нанджиани был напуган во время съемок сериала про Оби-Вана Кеноби

Кумэйл Нанджиани был напуган во время съемок сериала про Оби-Вана Кеноби

Актер Кумэйл Нанджиани рассказал про забавную ситуацию на съемках сериала про Оби-Вана Кеноби. Во время разговора с Юэном Макгрегором неожиданно началась съемка дубля, и из-за этого Нанджиани немного перепугался.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх