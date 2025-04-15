Представители Ростеха продвигают российское образование на Острове свободы

Фото: НОВИКОМ В ходе заседания Российско-Кубинской рабочей группы по высшему образованию в Гаване представитель НОВИКОМа, опорного банка Корпорации, рассказал о возможностях, которые открываются перед кубинской молодежью для получения лучшего инженерного образования в России.
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