Бывшего первого зампреда правительства Подмосковья задержали по делу о взятке

Бывшего первого зампреда правительства Подмосковья Илью Бронштейна задержали по делу о взятке. По данным следствия, в июне Бронштейн через ректора Корпоративного университета получил от гендиректора фирмы взятку 25 млн рублей, за это он должен был обеспечить компании беспрепятственное участие в конкурсе на закупку интерактивных панелей, а также «общее покровительство».