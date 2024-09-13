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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Бывшего первого зампреда правительства Подмосковья задержали по делу о взятке

Бывшего первого зампреда правительства Подмосковья Илью Бронштейна задержали по делу о взятке. По данным следствия, в июне Бронштейн через ректора Корпоративного университета получил от гендиректора фирмы взятку 25 млн рублей, за это он должен был обеспечить компании беспрепятственное участие в конкурсе на закупку интерактивных панелей, а также «общее покровительство».

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