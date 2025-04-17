На улицах Екатеринбурга разместят 300 портретов ветеранов Великой Отечественной войны

Накануне 80-летия Победы на билбордах Екатеринбурга разместят 300 портретов ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, бывших жителей блокадного Ленинграда и узников фашистских концлагерей и гетто.
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