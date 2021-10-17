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Володин предложил отзывать Нобелевские премии мира

Володин предложил отзывать Нобелевские премии мира

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести возможность отзыва Нобелевской премии мира. «Совершенно очевидно, такими решениями Нобелевская премия мира дискредитирована.

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