В Омске ликвидировали свалку ртутных градусников после проверок. Ее обнаружили случайные прохожие. Пока нет информации о том, кто выбросил градусники.
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В Омске ликвидировали свалку ртутных градусников после проверок. Ее обнаружили случайные прохожие. Пока нет информации о том, кто выбросил градусники.