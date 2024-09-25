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«Тихая пандемия»: грибки становятся опаснее и устойчивее к лекарствам

«Тихая пандемия»: грибки становятся опаснее и устойчивее к лекарствам

Разработка новых препаратов также очень дорогая.Ученые предупреждают о «тихой пандемии», которую могут вызвать устойчивые к лекарствам грибки.

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