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Visa и Mastercard могут в ближайшее время вернутся в РФ: нужны ли нам сбежавшие западные бренды?

Visa и Mastercard могут в ближайшее время вернутся в РФ: нужны ли нам сбежавшие западные бренды?

Некоторые российские банки могут восстановить в системе SWIFT. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков выразил мнение, что платежные системы Visa и Mastercard могут вскоре возобновить свою деятельность в России.

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