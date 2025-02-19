Daily Moscow
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Daily Moscow

268 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Leon Dan
    Это разве еще не сделано???Отслуживших полго...
  • Ника
    Если бы не было охраны коттеджных поселков, то все эти "слуги народа" и чиновники, по другому бы говорили. Пусть к се...Лавров выступил п...
  • Раиса Утропова (Соловьева)
    Еще один Зеленский.Макрон заявил, чт...

Медведев сравнил Зеленского с крысой и призвал к «срочной дератизации»

Медведев сравнил Зеленского с крысой и призвал к «срочной дератизации»

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сравнил Владимира Зеленского с крысой, загнанной в угол. По мнению политика, Зеленский может пойти на любую провокацию, в том числе на применение «грязной бомбы», чтобы сорвать процесс урегулирования конфликта на Украине и продолжить боевые действия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх