Медведев сравнил Зеленского с крысой и призвал к «срочной дератизации»

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сравнил Владимира Зеленского с крысой, загнанной в угол. По мнению политика, Зеленский может пойти на любую провокацию, в том числе на применение «грязной бомбы», чтобы сорвать процесс урегулирования конфликта на Украине и продолжить боевые действия.