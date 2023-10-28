Группировка «Днепр» поразила Су-25 ВСУ в Херсонской области

Группировка ВС РФ «Днепр» уничтожила украинский штурмовик Су-25 с экипажем в Херсонской области. Кроме того, российские военные поразили гаубицу противника Д-30 в районе Тягинки, сообщил ТАСС, сославшись на оперативные службы региона.