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Зампред Комитета ГД по культуре Драпеко ответила Улицкой, помогающей ВСУ

Зампред Комитета ГД по культуре Драпеко ответила Улицкой, помогающей ВСУ

Заслуженная артистка России Елена Драпеко, известная зрителям благодаря картинам «. А зори здесь тихие», «Безотцовщина», «Одиноким предоставляется общежитие», первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по культуре, в беседе с сайтом aif.

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