12 декабря: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

12 декабря в России отмечают День Конституции, а также Всероссийский день приема граждан. В мире на эту дату приходятся Международный день нейтралитета и Международный день охвата услугами здравоохранения.
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