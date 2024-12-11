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12 декабря: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

12 декабря: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

12 декабря в России отмечают День Конституции, а также Всероссийский день приема граждан. В мире на эту дату приходятся Международный день нейтралитета и Международный день охвата услугами здравоохранения.

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