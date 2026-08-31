Патрушев и Цыбульский посетили выставку об арктических конвоях в Гостиных дворах

В историко-архитектурном комплексе «Архангельские Гостиные дворы» открылась новая выставка, приуроченная к 85-летию прибытия в Архангельск первого союзного конвоя «Дервиш».
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