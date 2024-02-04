Виновником смертельной аварии медицинского вертолета назван гусь

Гусь находится в центре версий о недавно случившейся смертельной аварии медицинского вертолета. Все три человека, находившиеся на борту винтокрылой машины, включая пилота, бортпроводницу и парамедика, погибли 20 января в западной Оклахоме.
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