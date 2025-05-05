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Зеленский заявил о желании части политиков ЕС получить место на Красной площади

Зеленский заявил о желании части политиков ЕС получить место на Красной площади

Украинские власти продолжают нагнетать обстановку, и на этот раз речь зашла о Красной площади. Владимир Зеленский обвинил некоторых европейских чиновников в том, что они якобы тормозят вступление Незалежной в ЕС ради личных интересов.

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