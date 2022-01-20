Жителей Карелии предупредили о надвигающемся сильном снегопаде

Непогода накроет южные и центральные районы республики В Карелию идет непогода. Сегодня вечером и в течение следующей ночи по южным и центральным районам республики ожидается сильный снег, мокрый снег, в отдельных районах налипание мокрого снега.
Непогода накроет южные и центральные районы республики В Карелию идет непогода. Сегодня вечером и в течение следующей ночи по южным и центральным районам республики ожидается сильный снег, мокрый снег, в отдельных районах налипание мокрого снега.
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