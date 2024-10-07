Петербурженка нашла скелет отца в квартире на Ленинском 

Скелетированные останки вывезли из квартиры в Московском районе Петербурга и отправили в морг. Как стало известно Мойке78, вечером 6 октября в полицию через 112 обратилась петербурженка, рассказавшая о смерти своего отца.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии