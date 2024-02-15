Манюня! У Ивана Охлобыстина появилась внучка

Правда, на этот раз на телеэкране. Катя Темнова и Иван Охлобыстин на съемках фильма "Письмо Деду Морозу" Предоставлено пресс-службой Киностудии Горького / Софья АнцуповаСреди актеров, приступивших ко съемкам в новом проекте Киностудии им.
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