Reuters: соцсеть Truth Social принесла Трампу колоссальные убытки

Созданная почти два года назад социальная сеть Truth Social, которая была запущена в качестве ответа экс-президента США Дональда Трампа на блокировку его аккаунтов в других соцсетях, своим создателям $73 миллиона убытков.
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