Жизнь на освобожденных территориях 12 сентября (обновляется)

Источник фото: Telegram-канал «Сыны Отечества» 10:03 В Каховке хотят возродить рок‑группу RED FOX В Доме культуры «Мелиоратор» провели мастер‑класс, посвященный рок‑группе RED FOX и живой музыке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СТ «Возвращение к ко...
- СТ Киев сорвал визит...
- ВН В Киеве прошли ми...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым