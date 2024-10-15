В честь 100-летия Леонида Кызласова открылась международная конференция "Проблемы культурогенеза Северной и Центральной Азии"

В Хакасском национальном краеведческом музее имени Л.Р. Кызласова состоялась международная научно-практическая конференция "Проблемы культурогенеза Северной и Центральной Азии", посвященная 100-летию со дня рождения выдающегося ученого-археолога Леонида Романовича Кызласова.
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