Бербок: переговоры США и Киева могут стать «поворотным моментом»

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок выразила мнение, что переговоры между Соединёнными Штатами и украинской стороной в Саудовской Аравии могут стать «поворотным моментом» на пути к урегулированию конфликта на Украине.
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