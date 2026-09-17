Высокотехнологичный сектор Китая вырос на 16,7% в августе

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Экономика Китая получила мощную поддержку от новых факторов роста в августе: двузначный рост в высокотехнологичном производстве и стабильный внешний спрос обеспечили быстрое увеличение промышленных объемов, заявили во вторник официальные лица и эксперты.