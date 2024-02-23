Виктору Вембаньяме не хватило одной передачи, чтобы оформить файв-бай-файв

На счету французского бигмена 19 очков, 13 подборов, 5 перехватов, 5 блок-шотов и 4 передачи. Файв-бай-файв – редкое статистическое достижение, в последний раз было оформлено в 2019 году Юсуфом Нуркичем.
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