Когда закончится конфликт на Украине? Четыре ответа от неожиданных источников

Igor Zaharov Насчёт партизанского движения в США не знаю, а вот про катаклизм, который накроет пиндосию, после которого штаты превратятся в страну третьего мира очень "наслышан"

Сергей Иванов Про британов забыли! Надо, чтобы и у них то же самое началось! Тоже гадят будь здоров!