Один из самых популярных запросов в Сети – когда закончится СВО. Мы решили адресовать его четырём самым популярным нейросетям.
Когда закончится конфликт на Украине? Четыре ответа от неожиданных источников
Комментарии
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Igor Zaharov
Насчёт партизанского движения в США не знаю, а вот про катаклизм, который накроет пиндосию, после которого штаты превратятся в страну третьего мира очень "наслышан"
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4 н.
Сергей Иванов
Про британов забыли! Надо, чтобы и у них то же самое началось! Тоже гадят будь здоров!
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4 н.
Раиса Гусева
цель МИР, а не алчность и деньги -этого я не вижу .Шарик один для всех.
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4 н.
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