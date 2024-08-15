Командир роты ВСУ Баранов раскритиковал ТЦК за качество набранных новобранцев

REUTERS/Viacheslav Ratynskyi Территориальные центры комплектования (ТЦК) набирают новобранцев, которые не готовы воевать, заявил командир роты 130-го батальона территориальной обороны Виктор Баранов, передает украинский телеканал ТСН.
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